Lada Sport Rosneft стала лидером финала сезона СМП РСКГ

Финальный этап сезона 2018 года Российской серии кольцевых гонок прошел в минувшие выходные на трассе «Крепость Грозная» в столице Чеченской республики. Болельщикам команды LADA Sport ROSNEFT он запомнится большим количеством Кубков, заработанных заводскими пилотами в шести заездах. А кульминацией успеха тольяттинцев стал подиум первой гонки в топовом классе «Туринг», который был полностью занят парнями, выступающими на гоночных LADA Vesta.

предоставлено организатором

Днем позже квалификационные позиции превратились в победные! Владислав Незванкин, уверенно принявший старт, лидировал до финиша, вновь не оставив соперникам шансов — эта победа стала уже шестой в этом сезоне. Тольяттинское трио уже к концу первого круга гонки класса «Туринг» начало отрываться от соперников. В итоге пилоты на Вестах решали вопрос о победителе между собой. Выиграл в итоге Кирилл Ладыгин, боровшийся за попадание в тройку сильнейших пилотов по итогам всего сезона. Пусть и в непростой борьбе, но удалось реализовать поул-позицию и Андрею Петухову, ставшему лучшим в классе «Национальный».

Но днем позже по правилам реверсивной стартовой решетки пилотам LADA Sport ROSNEFT предстояло начинать заезды из середины пелетона. Скорость турбированных Вест вновь была доказана результатами Михаила Митяева и Владислава Незванкина, которые поднялись на вторую и третью ступень пьедестала почета второй гонки класса «Супер-Продакшн». А Михаил Грачев, несмотря на технические сложности, уверенно довел свой автомобиль до финиша в тройке сильнейших класса «Туринг».

предоставлено организатором

Михаил Грачев, пилот LADA Sport ROSNEFT:

«В Грозном все сложилось. Мы выиграли квалификацию, были быстры с самого начала. Доказали, что у нашего автомобиля есть скорость, наконец-то разобрались со всеми настройками. Первая гонка вообще прошла по нашему плану. Во второй гонке получился неплохой старт, но далее начались проблемы с турбиной. Благо, что Кирилл вновь ехал сзади и отгородил меня от атак Антона Бадоева, что позволило мне подняться на подиум. В целом сезон был очень сложным, но его хорошее завершение вселяет в нас оптимизм. Есть большие планы по развитию автомобиля, поэтому я уверен, что в следующем году мы будем только сильнее».

Владислав Незванкин, пилот LADA Sport ROSNEFT:

«В «Супер-Продакшн» мы смогли достичь замечательных результатов: мы первые среди команд, первые и вторые в «абсолюте». Кроме спортивного результата, имиджевого результата для ПАО «АВТОВАЗ» и нефтяной компании «РОСНЕФТЬ», это еще и хорошая реклама нашего конкурентоспособного автомобиля, приобрести который другие команды могут уже перед новым сезоном. «Бронза», добытая Андреем Петуховым по итогам сезона класса «Национальный», говорит о том, что мы нашли очень хорошие настройки автомобиля, которые мы применим при подготовке нового хэтчбека LADA Granta в следующем году. В 2019-м мы планируем вновь выступать на нем полноценно, командой из двух пилотов. «Бронза» Кирилла Ладыгина — это, конечно, не тот результат, на который мы надеялись в «Туринге», хотя «серебро» в командном зачете в столь непростой борьбе — это неплохо. Особенно учитывая то, что практически 2/3 сезона не был до конца отрегулирован баланс производительности в отношении наших автомобилей. Надеюсь, в следующем году все автомобили будут равными с точки зрения скорости. Мы за честную борьбу».