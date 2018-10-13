Шумахер стал чемпионом «Формулы-3»

Немецкий пилот команды Prema, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик Шумахер досрочно стал победителем сезона европейской гоночной серии "Формула-3".
Во второй гонке заключительного этапа, который проходит в немецком Хоккенхайме, Шумахер занял второе место, что позволило ему стать недосягаемым для ближайшего преследователя — британца Дэна Тиктума (Motopark), который финишировал седьмым. За гонку до конца чемпионата в активе 19-летнего Шумахера 347 очков, у Тиктума — 296.
Россиянин Роберт Шварцман (Prema), ранее гарантировавший себе победу в чемпионате в зачете новичков, финишировал пятым, Никита Троицкий (Carlin) — 10-м, Артем Петров (Van Amersfoort Racing) — 16-м.
Третья гонка этапа пройдет в воскресенье.
Троицкий и Шварцман являются членами программы развития российского автоспорта SMP Racing. Шварцман также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари".