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Шумахер стал чемпионом «Формулы-3»
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Мик Шумахер стал чемпионом европейской «Формулы-3» 

ТАСС + ещё 21 1 час назад
Фото: EPA
Немецкий пилот команды Prema, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик Шумахер досрочно стал победителем сезона европейской гоночной серии "Формула-3".
Во второй гонке заключительного этапа, который проходит в немецком Хоккенхайме, Шумахер занял второе место, что позволило ему стать недосягаемым для ближайшего преследователя — британца Дэна Тиктума (Motopark), который финишировал седьмым. За гонку до конца чемпионата в активе 19-летнего Шумахера 347 очков, у Тиктума — 296.
Россиянин Роберт Шварцман (Prema), ранее гарантировавший себе победу в чемпионате в зачете новичков, финишировал пятым, Никита Троицкий (Carlin) — 10-м, Артем Петров (Van Amersfoort Racing) — 16-м.
Третья гонка этапа пройдет в воскресенье.
Троицкий и Шварцман являются членами программы развития российского автоспорта SMP Racing. Шварцман также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари".
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