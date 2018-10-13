Шумахер стал чемпионом «Формулы-3»

Мик Шумахер стал чемпионом европейской «Формулы-3»

Во второй гонке заключительного этапа, который проходит в немецком Хоккенхайме, Шумахер занял второе место, что позволило ему стать недосягаемым для ближайшего преследователя — британца Дэна Тиктума (Motopark), который финишировал седьмым. За гонку до конца чемпионата в активе 19-летнего Шумахера 347 очков, у Тиктума — 296.

Третья гонка этапа пройдет в воскресенье.