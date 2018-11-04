Хэмилтон заявил о намерении побить рекорды Шумахера

«Я сделаю всё, чтобы оставаться на вершине как можно дольше. Но 91 победа Шумахера за карьеру — это очень серьёзно. Думаю, у меня ещё есть несколько лет, чтобы приблизиться к его рекордам», — приводит слова британца sport24 со ссылкой на Autosport.

Также Хэмилтон сказал, что для него огромная честь стоять в одном ряду с легендами прошлого. Также он отметил, что если он сейчас покинет автоспорт, то его имя всё равно войдёт в историю.