Сироткину подобрали замену

Поляк Роберт Кубица с большой долей вероятности сменит россиянина Сергея Сироткина в команде чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс". Об этом сообщает журнал Auto Motor und Sport.
По данным источника, шансы 33-летнего поляка на подписание контракта боевого пилота с "Уильямсом" превышают 90%. На данный момент стороны согласовывают детали. В частности, обсуждается количество пятничных практик, в которых поляк должен будет уступить место третьему пилоту. Отмечается, что на место третьего пилота претендует российский гонщик GP3 Никита Мазепин, чей отец Дмитрий (заместитель председателя совета директоров "Уралкалия", основной акционер компании) может стать соинвестором "Уильямса".
Ранее "Уильямс" сообщила, что одним из основных пилотов команды в следующем сезоне будет британец Джордж Расселл. В числе претендентов на место также значились Сироткин и француз Эстебан Окон.
Поляк выступал в чемпионате с 2006 по 2010 год, одержав за это время одну победу и еще 11 раз финишировав на подиуме. В последний раз он выходил на старт Гран-при Абу-Даби 14 ноября 2010 года.
Авария и возвращение в гонки
Зимой 2011 года незадолго до старта нового сезона Кубица попал в тяжелую аварию во время участия в ралли в Италии. Врачам удалось спасти руку пилота, а ему самому пришлось на некоторое время забыть об автоспорте. Спустя два года поляк постепенно стал возвращаться в гоночный мир, принимая участие в основном в ралли.
В середине прошлого года Кубица, заручившись поддержкой чемпиона мира 2016 года немца Нико Росберга, начал предпринимать попытки для возвращения в "Формулу-1". Перед стартом сезона он конкурировал за место в составе "Уильямса" с Сироткиным и проиграл. Поляку в итоге досталась должность резервного пилота и гонщика программы по развитию команды.
Сироткин в 2018 году дебютировал "Формуле-1". В 19 гонках сезона он набрал одно очко (худший показатель среди гонщиков в сезоне), заняв 10-е место на Гран-при Италии.