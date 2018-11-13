Сироткину подобрали замену

СМИ: польский автогонщик Кубица сменит Сироткина в «Уильямсе»

Поляк Роберт Кубица с большой долей вероятности сменит россиянина Сергея Сироткина в команде чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс". Об этом сообщает журнал Auto Motor und Sport.

По данным источника, шансы 33-летнего поляка на подписание контракта боевого пилота с "Уильямсом" превышают 90%. На данный момент стороны согласовывают детали. В частности, обсуждается количество пятничных практик, в которых поляк должен будет уступить место третьему пилоту. Отмечается, что на место третьего пилота претендует российский гонщик GP3 Никита Мазепин , чей отец Дмитрий (заместитель председателя совета директоров "Уралкалия" , основной акционер компании) может стать соинвестором "Уильямса".

Ранее "Уильямс" сообщила, что одним из основных пилотов команды в следующем сезоне будет британец Джордж Расселл. В числе претендентов на место также значились Сироткин и француз Эстебан Окон.

Поляк выступал в чемпионате с 2006 по 2010 год, одержав за это время одну победу и еще 11 раз финишировав на подиуме. В последний раз он выходил на старт Гран-при Абу-Даби 14 ноября 2010 года.

Авария и возвращение в гонки

Зимой 2011 года незадолго до старта нового сезона Кубица попал в тяжелую аварию во время участия в ралли в Италии. Врачам удалось спасти руку пилота, а ему самому пришлось на некоторое время забыть об автоспорте. Спустя два года поляк постепенно стал возвращаться в гоночный мир, принимая участие в основном в ралли.

В середине прошлого года Кубица, заручившись поддержкой чемпиона мира 2016 года немца Нико Росберга , начал предпринимать попытки для возвращения в "Формулу-1". Перед стартом сезона он конкурировал за место в составе "Уильямса" с Сироткиным и проиграл. Поляку в итоге досталась должность резервного пилота и гонщика программы по развитию команды.

Сироткин в 2018 году дебютировал "Формуле-1". В 19 гонках сезона он набрал одно очко (худший показатель среди гонщиков в сезоне), заняв 10-е место на Гран-при Италии.