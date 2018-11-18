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У Флёрш диагностирован перелом позвоночника
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У Флёрш диагностирован перелом позвоночника 

Чемпионат.com + ещё 40 6 часов назад
Фото: instagram.com/sophiafloersch
Сегодня, 18 ноября, состоялась гонка Гран-при Макао Формулы-3. В её ходе случилась тяжёлая авария, которая произошла на входе в третий поворот трассы. Немецкая пилотесса София Флёрш врезалась в болид Шо Цубоя, после чего её машина на полном ходу вылетела за ограждение. В результате инцидента, кроме Флёрш и Цубоя, пострадали один маршал гонки и два фотографа.
Как сообщает на своей странице в «Твиттере» команда Van Amersfoort Racing со ссылкой на пресс-релиз медицинского учреждения, пациенткой которого является Флёрш, у 17-летней немки диагностирован перелом позвоночника. Уже сегодня, 18 ноября её ждёт дальнейшее обследование. Степень серьёзности перелома не сообщается и пока неизвестно, насколько спортсменка ограничена в движении.
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