СМИ: Российская команда «Формулы-2» продана и будет переименована

Российская команда Russian Time, выступающая в «Формуле-2», продана и изменит название по окончанию этого сезона.

Как сообщает Motorsport.com, осенью в команде сменился владелец. На следующей неделе Russian Time выступит в Абу-Даби уже под новым названием. Информация о покупателе команды появится в ближайшее время.

Russian Time дебютировала в чемпионате в 2013 году, в первый же год участия выиграв в общем зачете. В 2017-м команда стала сильнейшей еще раз. С момента основания она одержала 20 побед в GP2 и Формуле 2.

Российсий пилот Артём Маркелов , который покидает Russian Time после окончания чемпионата, провел в составе команды пять последних сезонов, выиграл девять гонок и стал вице-чемпионом в сезоне-2017.