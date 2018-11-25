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СМИ: Российская команда «Формулы-2» продана и будет переименована 

RT на русском + ещё 5 4 часа назад
Фото: russiantimeteam Twitter
Российская команда Russian Time, выступающая в «Формуле-2», продана и изменит название по окончанию этого сезона.
Как сообщает Motorsport.com, осенью в команде сменился владелец. На следующей неделе Russian Time выступит в Абу-Даби уже под новым названием. Информация о покупателе команды появится в ближайшее время.
Russian Time дебютировала в чемпионате в 2013 году, в первый же год участия выиграв в общем зачете. В 2017-м команда стала сильнейшей еще раз. С момента основания она одержала 20 побед в GP2 и Формуле 2.
Российсий пилот Артём Маркелов, который покидает Russian Time после окончания чемпионата, провел в составе команды пять последних сезонов, выиграл девять гонок и стал вице-чемпионом в сезоне-2017.
Ранее сообщалось, что Сергей Сироткин намерен сделать всё возможное, чтобы вернуться в «Формулу-1».
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Артем Маркелов , Сергей Сироткин , Автоспорт
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