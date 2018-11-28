Даниил Квят вернулся в «Торо Россо»

Российский автогонщик Даниил Квят вернулся за руль Toro Rosso. На тестах Формулы-1 в Абу-Даби показал восьмой результат, проехав 155 кругов — это дистанция трёх Гран-При. Для россиянина это была первая возможность опробовать современную технику.

«Я сразу почувствовал себя комфортно в машине. Мы поработали с резиной и собрали много полезной информации», — рассказал Квят журналистам на предсезонных тестах шин.

Гонщик отметил, что с нетерпением ждёт начало нового сезона.

Как сообщал News.ru российский гонщик Даниил Квят будет выступать в «Формуле-1» в сезоне 2019 года. 24-летний уроженец «Уфы» подписал контракт с «Торо Россо».