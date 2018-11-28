Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Даниил Квят вернулся в «Торо Россо» 

News.ru + ещё 20 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Российский автогонщик Даниил Квят вернулся за руль Toro Rosso. На тестах Формулы-1 в Абу-Даби показал восьмой результат, проехав 155 кругов — это дистанция трёх Гран-При. Для россиянина это была первая возможность опробовать современную технику.
«Я сразу почувствовал себя комфортно в машине. Мы поработали с резиной и собрали много полезной информации», — рассказал Квят журналистам на предсезонных тестах шин.
Гонщик отметил, что с нетерпением ждёт начало нового сезона.
В тестах принимал участие также резервный пилот «Рено» Артём Маркелов, он показал шестой результат. Лучшее время у гонщика «Феррари» Шарля Леклера, у его ближайшего преследователя Пьера Гасли на полторы секунды больше.
Как сообщал News.ru российский гонщик Даниил Квят будет выступать в «Формуле-1» в сезоне 2019 года. 24-летний уроженец «Уфы» подписал контракт с «Торо Россо».
News.ru: последние новости
Священник: Шумахер остаётся всё тем же Опубликовано последнее интервью Шумахера Застрявший в болиде гонщик сравнил себя с коровой
Пьер Гасли , Артем Маркелов , Шарль Леклер , Даниил Квят , Ferrari , Renault , Автоспорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов прилюдно «унизил» Канделаки116
Тутберидзе жестко ответила на вопрос о Медведевой37
Капризы Загитовой взбесили олимпийскую чемпионку33
Макгрегор попал в «неприятную» ситуацию12
«Локомотив» обыграл «Галатасарай»
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
05:36
В Сеть слили переписку жены Глушакова
Футбол Статьи
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение