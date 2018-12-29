Шумахер начал ходить? Что известно о пятилетней борьбе Михаэля с травмой головы

Травма

Ровно пять лет назад, 29 декабря 2013 года, Михаэль Шумахер попал в худшую аварию в своей жизни. Семикратный чемпион Формулы-1 мирно катался на горнолыжном склоне во французских Альпах. Затем Михаэль почему-то съехал с проложенной тропы, отъехал на пару десятков метров, споткнулся и ударился головой о камень при падении.

От удара шлем на голове гонщика раскололся. Поначалу Михаэль был в сознании, но обнаруженное кровоизлияние в мозг заставило врачей ввести его в искусственную кому. Через месяц Шумахера начали постепенно выводить из комы. Утомленная вниманием прессы семья гонщика ограничила доступ к нему. В марте менеджер Михаэля Сабина Кем сообщила, что выход из комы еще не завершен. А в июне Михаэля увезли в семейный особняк на Женевском озере. Что было дальше — публике не известно.

Слухи

По первым сообщениям, Михаэль не мог ни ходить, ни говорить, не узнавал близких и не подавал надежд на выздоровление. Однако никто эти слухи не подтверждал. Семья Шумахера попросила тишины и покоя от журналистов. Окончательно доступ к Михаэлю перекрыли после попытки одного из папарацци запустить дрона к дому гонщика.

Все попытки журналистов разузнать о состоянии Михаэля пресекались. В 2015 году немецкий журнал Bunte написал, что Шумахер снова ходит. За это журналисты получили иск от семьи Михаэля, который в 2017 году завершился штрафом для издания в размере €50 тыс.

Дальше вся информация ограничилась редкими и пустыми комментариями близких Михаэля и обильными слухами в не самых чистоплотных изданиях. В частности, английская Mirror писала, что Шумахер остается в коме и «посылает сигналы из далекого мира» своей семье. Информацию о коме и тяжелом положении в 2017 году повторили румынские (!) СМИ.

Одной из самых диких достоверных историй стало вымогательство денег у жены Михаэля Коринны. Злоумышленник требовал €900 тыс., угрожая в противном случае убить детей гонщика — Мика и Джину-Марию. При этом деньги он хотел получить на счет, номер которого услужливо оставил в электронном письме. Парню даже не хватило ума прислать чужой счет, так что по этому номеру его быстро вычислили.

Надежды

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем. Осторожный в словах Тодт не уточнял, в каком состоянии был гонщик. Но факт совместного просмотра уже опроверг слухи, будто Михаэль снова впал в кому.

А в середине декабря бомбой разразилась британская Daily Mail. Издание сообщило, что Шумахер не только не в коме, но и больше не нуждается в аппаратах для поддержания жизни, а также не прикован к постели. Издание не уточнило, ходит ли Михаэль или передвигается на коляске. Источник добавил, что слухи о специально выстроенной для Шумахера больнице возле дома оказались неверны. По крайней мере, сейчас Красный барон живет в доме вместе с семьей.

3 января 2019 года Шумахеру исполнится 50 лет. В честь этого «Феррари» в своем музее посвятит гонщику специальную выставку. Также будут выпущены два мобильных приложения: Schumacher. The Official App станет виртуальным музеем гонщика, а Schumoji App подарит фанатам эмодзи с Михаэлем и его сыном Миком.

Позитивные новости о Михаэле в таком количестве (две за месяц) не поступали с момента травмы. И если они окажутся правдой, может, мы еще увидим Шуми в 2019 году на публике. Понадеемся на новогоднее и юбилейное чудо.

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