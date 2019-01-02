Семья Шумахера выступила с заявлением

Это произошло накануне юбилея известного в прошлом немецкого гонщика. 3 января, Шумахеру исполнится 50 лет.

В 2013 году гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах.

"Вы можете быть уверены, что Михаэль находится в самых надежных руках. Мы сделаем все возможное, что помочь ему. Поймите, пожалуйста, что мы стараемся сохранить конфиденциальность в вопросе здоровья Михаэля в его же интересах. Большое спасибо, за ваши добрые слова. Желаем всем вам счастливого 2019 года", — написала жена Михаэля Коринна на странице гонщика в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион "Формулы-1" скучает по соперничеству с Шумахером.