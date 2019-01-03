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Глава «Мерседеса» поздравил Шумахера с 50-летием 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава "Мерседеса" Тото Вольф поздравил семикратного чемпиона Формулы-1, пилота Михаэля Шумахера с 50-летием, сообщает "Советский спорт".
"Михаэль оказал огромное влияние на Формулу-1. Он не только установил невероятный рекорд — рекорд, который ещё предстоит побить, — но и сформировал и изменил спорт навсегда. Сегодня мы все снимаем шляпы перед тобой. С днем рождения, Михаэль!", — приводит слова главы пресс-служба "Мерседеса".
Вольф также отметил, что немецкий пилот поднял автоспорт на новый уровень и брался за все с большой ответственностью.
Ранее сообщалось, что семья Шумахера выступила с официальным заявлением.
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Автоспорт , Тото Вольф , Михаэль Шумахер , Советский спорт
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