Российский пилот Сергей Сироткин примет участие в тестах новичков серии "Формулы-Е", сообщает "Советский спорт".
Россиянин выступит за команду "Mahindra".
"Формула-Е сейчас одна из самых динамично-развивающихся серий. Конкуренция здесь находится на очень высоком уровне. Я ездил на автомобиле этой серии в 2016 году, но теперь её болиды изменились. Будет интересно понять разницу", — сказал Сироткин в пресс-релизе команды.
Тесты пройдут 13 января. Партнером 23-летнего пилота из России будет пилот по развитию "Mahindra" Сэм Дейонг.
В декабре Сироткин принял участие в тестах серии DTM. Позднее, стало известно, что он выступит в гонке "24 часа Ле-Мана".
Ранее глава "Мерседеса" Тото Вольф поздравил семикратного чемпиона "Формулы-1", пилота Михаэля Шумахера с 50-летием.