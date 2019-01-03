Сироткин будет участвовать в тестах новичков «Формулы-Е»

Россиянин выступит за команду "Mahindra".

"Формула-Е сейчас одна из самых динамично-развивающихся серий. Конкуренция здесь находится на очень высоком уровне. Я ездил на автомобиле этой серии в 2016 году, но теперь её болиды изменились. Будет интересно понять разницу", — сказал Сироткин в пресс-релизе команды.

Тесты пройдут 13 января. Партнером 23-летнего пилота из России будет пилот по развитию "Mahindra" Сэм Дейонг.

В декабре Сироткин принял участие в тестах серии DTM. Позднее, стало известно, что он выступит в гонке "24 часа Ле-Мана".