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Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар» 

Вести.Ru + ещё 28 2 часа назад
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда "Дакар" за то, что не остановился на трассе после того, как сбил одного из зрителей. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Инцидент произошел на 279-м километре спецучастка во время пятого этапа ралли-рейда. Как сообщается в заявлении "Камаза", на одном из сложных подъемов в песках пилот пытался преодолеть подъем и объехать находившуюся на дюне группу людей. Однако один из зрителей споткнулся и ногой попал под заднее колесо машины. Каргинов не видел этого эпизода и узнал о случившимся только после финиша. Несмотря на это, организаторы приняли решение дисквалифицировать российский экипаж, который шел в тройке общего зачета ралли-рейда.
"Команда "Камаз-мастер" сожалеет о случившемся и готова оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо", — говорится в сообщении.
Пресс-служба "Дакара" ранее сообщила, что пострадавшим оказался 60-летний мужчина из ЮАР. Он наблюдал за гонкой в неогороженной и небезопасной зоне. Южноафриканец "отделался" переломом бедренной кости. После инцидента он был немедленно доставлен в госпиталь на вертолете.
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Автоспорт , Андрей Каргинов
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