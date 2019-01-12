Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Попавший под КАМАЗ зритель отделался переломом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: DAMIEN MEYER / AFP
У зрителя, попавшего под КАМАЗ Андрея Каргинова на пятом этапе "Дакара", диагностирован перелом бедренной кости, сообщается на официальном сайте ралли-рейда.
Сразу после инцидента мужчине была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в Арекипу.
Напомним, Каргинов сбил зрителя по ходу этапа, но не заметил этого, узнав о случившемся только на бивуаке. Руководство "Дакара" приняло решение дисквалифицировать экипаж.
По правилам, команда "КАМАЗ-мастер" не может подать апелляцию на принятое решение. После отстранения Каргинова российская команда представлена на ралли тремя экипажами.
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Автоспорт , Андрей Каргинов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин собрался в политику
Перекус стал причиной нелепого падения в биатлонной гонке
Надаль рассказал о готовности к Australian Open — 2019
За что россиян выгнали с гонки «Дакар»191
Шипулин захотел в депутаты24
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
01:00
За что россиян выгнали с гонки «Дакар»
Автоспорт Статьи
01:13
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар»
Автоспорт
00:52
«Не скули!»: как Конор провоцировал Хабиба во время боя
MMA Статьи
00:38
«Зал и храм»: как Мамаев и Кокорин отметили Новый год
Футбол Статьи
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
00:35
Бьорндален призвал вести себя жестче с Россией
Биатлон
00:45
Овечкин отправил «гиганта» из НХЛ на лавку
Хоккей
00:38
Анонсирован ближайший матч Мамаева
Футбол
00:57
Служебный роман? С кем отдыхает Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение