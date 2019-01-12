Попавший под КАМАЗ зритель отделался переломом

У зрителя, попавшего под КАМАЗ Андрея Каргинова на пятом этапе "Дакара", диагностирован перелом бедренной кости, сообщается на официальном сайте ралли-рейда.

Сразу после инцидента мужчине была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в Арекипу.

Напомним, Каргинов сбил зрителя по ходу этапа, но не заметил этого, узнав о случившемся только на бивуаке. Руководство "Дакара" приняло решение дисквалифицировать экипаж.

По правилам, команда "КАМАЗ-мастер" не может подать апелляцию на принятое решение. После отстранения Каргинова российская команда представлена на ралли тремя экипажами.