Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мик Шумахер попадёт в команду отца 

News.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press
Сын немецкого гонщика Михаэля Шумахера Мик станет членом гоночной академии команды «Феррари».
По информации Motorsport.com, о подписании контракта с немецким гонщиком будет объявлено официально в ближайшее время.
В 2018 году Шумахер-младший стал чемпионом Формулы-3. Предполагалось, что Мик Шумахер проведёт сезон-2019 в Формуле-2 в составе команды Prema.
Бывший пилот «Феррари» Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. С тех пор он перенёс множество операций.
News.ru писал, что семья Шумахера выступила с заявлением накануне его юбилея.
News.ru: последние новости
Нифонтова поведала о «трындеце и трэше» на «Дакаре» Пилот «КАМАЗ-мастер» попал в аварию Старожил «Дакара» травмировался на трассе
Автоспорт , Михаэль Шумахер , Мик Шумахер , Ferrari
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фергюсон помогает Сульшеру бить рекорды
Плющенко распёк «бесчестных» журналистов
«Ювентус» отказался отдать Игуаина «Челси»
Российский волейболист умер после падения с 10 этажа16
Зайцева прокомментировала «наезды» на Логинова2
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
00:41
Кокорин пожаловался на обострение травмы
Футбол
00:27
В сеть попало видео Плющенко на больничной койке
Фигурное катание
05:09
Что скрывает Туктамышева
Фигурное катание Статьи
00:57
Арбитр разбил юному хоккеисту губу и улыбнулся
Хоккей
01:47
Российские биатлонистки совершили прорыв в Германии
Биатлон
02:55
«Я убегал, но он догнал»: за что убили Тена
Фигурное катание Статьи
01:00
Кафельников поразил неожиданным признанием о дочери
Теннис
01:00
За что россиян выгнали с гонки «Дакар»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение