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Сугавара на «Хино» вытащил застрявшего в дюнах Карякина 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: личный архив спортсмена
Японский пилот грузовика команды «Хино» Терухито Сугавара вытащил застрявшего в дюнах российского гонщика на мотовездеходе Сергея Карякина на девятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2019.
«Без мощности сегодня сильно застряли, прямо закопались, но чудом повезло, что подъехал грузовик Сугавары. Но зато мы показали ему, где берётся точка, потому что он долго её искал», — сказал штурман Карякина Антон Красюк.
«Сегодня очень сложный спецучасток — 50% песка и 50% оффроуда. Мы искали точку, не могли её найти. А они стояли застрявшие. Мы просто им помогли», — передаёт слова Сугавары корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
Напомним, что Карякин уступает лидерам более восьми часов, три из которых он потерял на девятом этапе ралли-марафона из-за проблем со впускным клапаном.
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Автоспорт , Терухито Сугавара , Сергей Карякин
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