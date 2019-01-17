Сугавара на «Хино» вытащил застрявшего в дюнах Карякина

Японский пилот грузовика команды «Хино» Терухито Сугавара вытащил застрявшего в дюнах российского гонщика на мотовездеходе Сергея Карякина на девятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2019.

«Без мощности сегодня сильно застряли, прямо закопались, но чудом повезло, что подъехал грузовик Сугавары. Но зато мы показали ему, где берётся точка, потому что он долго её искал», — сказал штурман Карякина Антон Красюк.

«Сегодня очень сложный спецучасток — 50% песка и 50% оффроуда. Мы искали точку, не могли её найти. А они стояли застрявшие. Мы просто им помогли», — передаёт слова Сугавары корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.

Напомним, что Карякин уступает лидерам более восьми часов, три из которых он потерял на девятом этапе ралли-марафона из-за проблем со впускным клапаном.