Desmosedici: новая модель от Ducati

На вечер пятницы компания Ducati запланировала презентацию накануне начала сезона 2019 года.

Все эти годы пилоты компании выступали на мотоциклах марки Desmosedici.

Эти мотоциклы оснащаются V-образным четырехтактным двигателем, производимым компанией для участия в чемпионате по шоссейным кольцевым мотогонкам серии MotoGP.

Отличительной особенностью данной серии мотоциклов является высокая скорость, обеспечиваемая мощным двигателем, и динамика разгона.

Слабой стороной данного мотоцикла является плохая управляемость при прохождении поворотов.

После выпуска первой пробной модели в 2003 году каждый гол выходили улучшенные модели. В 2003 году команда смогла занять 9 подиумов на протяжении сезона, и завоевать второе место в Кубке Конструкторов.

Разработка новых моделей не останавливалась, и в каждой из них конструкторами совершенствовались один или несколько конкретных деталей или конструкционных узлов. Новейшая модель мотоцикла, на которой сейчас выступают представители команды, была выпущена в 2016 году.