Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Desmosedici: новая модель от Ducati 

Car.ru + ещё 5 13 часов назад
Фото: Car.ru
На вечер пятницы компания Ducati запланировала презентацию накануне начала сезона 2019 года.
Все эти годы пилоты компании выступали на мотоциклах марки Desmosedici.
Эти мотоциклы оснащаются V-образным четырехтактным двигателем, производимым компанией для участия в чемпионате по шоссейным кольцевым мотогонкам серии MotoGP.
Отличительной особенностью данной серии мотоциклов является высокая скорость, обеспечиваемая мощным двигателем, и динамика разгона.
Слабой стороной данного мотоцикла является плохая управляемость при прохождении поворотов.
После выпуска первой пробной модели в 2003 году каждый гол выходили улучшенные модели. В 2003 году команда смогла занять 9 подиумов на протяжении сезона, и завоевать второе место в Кубке Конструкторов.
Разработка новых моделей не останавливалась, и в каждой из них конструкторами совершенствовались один или несколько конкретных деталей или конструкционных узлов. Новейшая модель мотоцикла, на которой сейчас выступают представители команды, была выпущена в 2016 году.
Car.ru: последние новости
Мик Шумахер вошёл в Академию Ferrari Маркус Гронхольм вновь сядет за руль WRC «Пилота Формулы 1 Кевина Магнуссена стоило бы оценивать не по стилю, а по баллам штрафа», – мнение шефа Haas
Комментарии
Автоспорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На сколько UFC может отстранить Нурмагомедов от боев
«Арсенал» обыграл «Челси» в лондонском дерби АПЛ
Туктамышева поделилась переживаниями из-за непопадания на ЧЕ
Аршавин увидел своих детей впервые за пять лет30
Украинской легкоатлетке разрешили выступать в России
Видео
02:03
Макларен предсказал России новую волну допингов
Зимние виды спорта
00:38
Адвокат Кокорина сделала признание о футболисте
Футбол
00:35
Всплыла шокирующая правда о МОК перед Играми-2018
Зимние виды спорта
00:43
Хоккеисты устроили ледовое побоище в матче МХЛ
Хоккей
04:43
РУСАДА покаялось перед WADA
Зимние виды спорта Статьи
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
01:06
«Дочь жаловалась на насилие»: в чем жена обвиняет Глушакова
Футбол Статьи
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
02:15
Загитова и Медведева снялись вместе
Фигурное катание
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение