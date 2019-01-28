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Квяту в «Формуле-1» заплатят рекордно мало 

News.ru + ещё 9 6 часов назад
Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press
YouTube-канал F1 Weekends обнародовал список, в котором указаны зарплаты пилотов «Формулы-1» на сезон-2019.
Самым высокооплачиваемым станет гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Выплата ему составит 57 миллионов долларов. Второе место занимает Себастьян Феттель из «Феррари» (45 миллионов), в тройку входит Даниэль Риккьярдо из «Рено» (17 миллионов).
Даниил Квят, представляющий «Торо Россо», находится в самом конце списка. За сезон российский пилот получит всего 300 тысяч долларов — в 190 раз меньше, чем Хэмилтон.
Кибергонщик победил пилота «Формулы 1» на реальной трассе, сообщал News.ru.
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Автоспорт , Себастьян Феттель , Даниэль Риккьярдо , Льюис Хэмилтон , Даниил Квят , Ferrari , Renault
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