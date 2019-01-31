Новый вид автогонок появится с 2021 года

В 2021 году в мировом автоспорте станет на одну гоночную серию больше.

Новая серия гонок получит название Extreme E. В ней будут принимать участие исключительно электромобили.

Организаторами нового мирового первенства выступили генеральный промоутер чемпионата Формулы 1 Алехандро Агаг , совместно со спортивным директором команды McLaren Жилем де Ферраном.

Заезды нового чемпионата планируется проводить в наиболее далеких и экзотичных местах планеты. По имеющейся информации, точными местами заездов станут Арктика, Гималайские горы, Амазония, пустыня Сахара и различные острова, находящиеся в Индийском океане.

Основной целью проведения таких соревнований анонсировано привлечение внимания мировой общественности к проблеме происходящих изменений в климате. Проведение соревнований в таких непростых условиях запланировано на внедорожниках на электрической тяге.

Председатель гоночной серии нового формата, которым был назначен де Ферран, оставил такой комментарий касательно проведения заездов. По его словам, новый формат гонок внесет свежую струю в мировой автоспорт, и будет довольно захватывающим.