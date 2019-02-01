Трехкратный чемпион Формулы-1: Хэмилтону повезло

"Если Льюис покинет "Мерседес" и перейдет в неконкурентоспособную команду, то да — это будет для него настоящий вызов. Льюис отлично выступает, но ему очень повезло, когда его взял к себе Рон Деннис. А в те дни у "Макларена" была лучшая в мире машина, в том числе в сравнении с "Феррари" , — приводит слова бывшего гонщика Autosport.

Стюарт также отметил, что оценивая достижения британца нужно обращать внимание на несколько аспектов.