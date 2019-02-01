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Трехкратный чемпион Формулы-1: Хэмилтону повезло 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Трехкратный чемпион Формулы-1 сэр Джеки Стюарт считает, что Льюису Хэмилтону очень повезло, когда он перешел в "Макларен", передает "Советский спорт".
"Если Льюис покинет "Мерседес" и перейдет в неконкурентоспособную команду, то да — это будет для него настоящий вызов. Льюис отлично выступает, но ему очень повезло, когда его взял к себе Рон Деннис. А в те дни у "Макларена" была лучшая в мире машина, в том числе в сравнении с "Феррари", — приводит слова бывшего гонщика Autosport.
Стюарт также отметил, что оценивая достижения британца нужно обращать внимание на несколько аспектов.
"В данный момент Льюис не только великолепно пилотирует, но и также выступает за лучшую на данный момент в мире команду с лучшим на данный момент в мире двигателем. Но он и здорово управляет этим болидом. Существует очень много аспектов, по которым можно оценивать пилота Формулы-1", — добавил он.
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Автоспорт , Джеки Стюарт , Льюис Хэмилтон , Ferrari , Советский спорт
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