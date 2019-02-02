Шумахер не забыт: сын «Красного барона» вспомнил об отце

Член гоночной Академии «Феррари», победитель Европейской «Формулы-3» минувшего сезона Мик Шумахер посетил выставку, посвященную его отцу. Молодой немецкий гонщик опубликовал фотографию с данного мероприятия на своей странице в инсатграме.

Выставка в честь семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера открылась 3 января 2019 года в день 50-летия легендарного пилота в музее «Феррари» на базе в Маранелло.

На выставке также были представлены все болиды «Красного барона» за время выступления в итальянской команде, в том числе и дорожные машины, которые были созданы в сотрудничестве с самим Шумахером. Кроме того, к 50-летию пилота выпустили приложение, которое представляет собой виртуальный музей. В нем пользователи смогут найти 3D-модели болидов, за рулем которых выступал Михаэль, посмотреть полную статистику и рекорды гонщика, а также узнать много нового о Шумахере. Все средства, собранные с установки приложения, пойдут в фонд Keep Fighting.

Этот фонд были основан друзьями и семьей Шумахера с целью поделиться с миром выдержкой и нежеланием сдаваться, развитым за несколько лет тяжелой борьбы с последствиями травмы. В состав его попечителей входят президент ФИА и бывший глава «Феррари» Жан Тодт , спортивный директор «Формулы-1» и экс-руководитель «Феррари», «Мерседеса» и «Бенеттона» Росс Браун, сам Мик и председатель совета директоров консалтинговой компании «Дойче Фермегенсбератунг» Андреас Поль.

Напомним, что в 2013 году Шумахер-старший получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах. Известный спортсмен после полученных повреждений побывал в коме и уже около пяти лет продолжает проходить реабилитацию. Однако спортсмен постепенно идет на поправку и уже не прикован к постели. Об этом в середине декабря прошлого года сообщила английская газета Daily Mail.

Издание также утверждало, что состояние Шумахера улучшилось настолько, что теперь он больше не нуждается в системе искусственной вентиляции легких.

Михаэль проходит дорогостоящее лечение на территории особняка на берегу Женевского озера в Швейцарии, где он находится в окружении семьи. Однако журналистам удалось проникнуть в это место и разузнать информацию относительно состояния спортсмена. Сообщалось, что, несмотря на улучшение здоровья гонщика, его терапия все еще обходится в крупную сумму — около €50 тыс. в неделю.

Накануне юбилея спортсмена семья семикратного чемпиона «Формулы-1» выступила с официальным заявлением по поводу самочувствия Шумахера.

По словам жены гонщика Коринны, в семье стараются сохранить конфиденциальность в вопросе здоровья Михаэля в его же интересах. Однако она поблагодарила общественность за теплые слова.

«Вы можете быть уверены, что Михаэль находится в самых надежных руках. Мы сделаем все возможное, что помочь ему. Поймите, пожалуйста, что мы стараемся сохранить конфиденциальность в вопросе здоровья Михаэля в его же интересах. Большое спасибо за ваши добрые слова. Желаем всем вам счастливого 2019 года», — написала жена Михаэля на странице гонщика в фейсбуке.

Что касается сына Шумахера — Мика, то он 19 января официальном стал членом команды «Феррари», присоединившись к итальянской академии. После победы в категории «Формула-3» 19-летний пилот будет выступать в «Формуле-2».

Сын Шумахера-старшего заявил, что он восторге от возможности стать частью «Феррари».

«Я в восторге от того, что стал частью команды «Феррари». Я сделаю все, чтобы осуществить свою мечту — попасть в «Формулу-1». «Феррари» занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье», — поделился спортсмен эмоциями в твиттере.

Впрочем, руководитель команды «Формулы-3» Van Amersfoort Racing Фриц ван Амерсфорт считает, что Мик не сможет перекрыть достижения своего отца в «Формуле-1»