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Экс-пилот «Феррари» назвал главную проблему команды 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года, экс-пилот "Феррари" Фелипе Масса рассказал о главной проблеме команды, которая мешает ей побеждать, передает "Советский спорт".
"С былых времен все сильно изменилось. "Феррари" постоянно находится под давлением и чувствует себя обязанной побеждать и в этом главная проблема", — приводит слова спортсмена Planet F1.
Масса также рассказал об обстановке, царившей в итальянской "конюшне" в прошлом.
"В этой команде прессинг чувствовался всегда. Но были времена, когда все обстояло не совсем так. Жану Тодту удавалось снизить давление, что было обусловлено высокими результатами. Он прекрасно умел руководить коллективом", — добавил он.
Ранее чемпион Формулы-1 рассказал о соперничестве Хэмилтона и Шумахера.
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Автоспорт , Жан Тодт , Фелипе Масса , Ferrari , Советский спорт
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