Экс-пилот «Феррари» назвал главную проблему команды

"С былых времен все сильно изменилось. "Феррари" постоянно находится под давлением и чувствует себя обязанной побеждать и в этом главная проблема", — приводит слова спортсмена Planet F1.

Масса также рассказал об обстановке, царившей в итальянской "конюшне" в прошлом.

"В этой команде прессинг чувствовался всегда. Но были времена, когда все обстояло не совсем так. Жану Тодту удавалось снизить давление, что было обусловлено высокими результатами. Он прекрасно умел руководить коллективом", — добавил он.

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