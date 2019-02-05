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Марк Маркес не собирается подавать руку Росси 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: car.ru
Марк Маркес, пять раз становившийся чемпионом мира в гонках MotoGP, и являющийся на данный момент лучшим пилотом серии, сообщил, что больше не будет делать попыток заключить перемирие с другим гонщиком, Валентино Росси.
Год назад, во время проведения пресс-конференции в Сан-Марино, испанский гонщик подал руку Росси, но получил отказ в традиционном рукопожатии. Дополнительно он заявил, что не видит между ними большого количества проблем.
Маркес считает, что тот факт, что он подал руку пилоту, обязывающим Росси к ответным действиям такого же характера. Получив отказ, он сказал, что этот раз был первым и последним. Такой был ответ испанского мотогонщика на вопрос журналистов о том, готов ли он в будущем при встрече подать руку пилоту из Италии, ссора с которым случилась в конце 2015 года. Гонщик добавил, что совершенно не держит зла на него, а в какой-то мере даже восхищен им.
Пилот также выразил желание оставаться в такой же форме по достижению возраста в 40 лет, и по-прежнему находиться в числе претендующих на получение главного титула сезона.
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Автоспорт , Марк Маркес
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