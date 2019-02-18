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Руководитель «Торо Россо» лестно высказался о Квяте 

RT на русском + ещё 1 5 часов назад
Фото: © imago sportfotodienst globallookpress.com
Франц Тост считает Даниила Квята очень квалифицированным пилотом и уверен, что российский гонщик команды хорошо выступит в сезоне.
«Мы все прекрасно знаем, что Даниил Квят — это очень и очень квалифицированный пилот. Думаю, Квят вернулся таким, каким мы его знали прежде. Он выполнит отличную работу», —цитирует руководителя «Торо Россо» Business Live.
Также Франц Тост заявил, что второй пилот команды Александр Албон может стать сюрпризом в нынешнем сезоне.
Ранее СМИ сообщали, что Сироткин может вернуться в «Формулу-1».
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