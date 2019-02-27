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Сироткин вернулся в «Формулу-1» 

Газета.Ru + ещё 24 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский автогонщик Сергей Сироткин вернулся в "Формулу-1" в качестве резервного пилота, сообщает "Советский спорт".
Спортсмен рассказал в своем твиттере о том, что заключил контракт с командой "Рено" на сезон 2019 года.
До этого россиянин уже работал в "Рено" в 2016 и 2017 годах, являясь гонщиком по развитию и участвуя в тестах команды.
Сироткин выступал в роли боевого пилота "Уильямса" в "Формуле-1" в 2018 году, однако набрал лишь одно очко и занял последнее место в чемпионате.
Ранее сообщалось, что сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик может принять участие в тестах новичков в "королевских гонках".
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Автоспорт , Сергей Сироткин , Михаэль Шумахер , Renault , Советский спорт
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