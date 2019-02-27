Сироткин вернулся в «Формулу-1»

Спортсмен рассказал в своем твиттере о том, что заключил контракт с командой "Рено" на сезон 2019 года.

До этого россиянин уже работал в "Рено" в 2016 и 2017 годах, являясь гонщиком по развитию и участвуя в тестах команды.

Сироткин выступал в роли боевого пилота "Уильямса" в "Формуле-1" в 2018 году, однако набрал лишь одно очко и занял последнее место в чемпионате.