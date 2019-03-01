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Квят подвёл итоги предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Reuters
Российский пилот итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги официальных предсезонных тестов «Формулы-1», прошедших в Барселоне.
«У нас получились достаточно успешные предсезонные тесты. Нам удалось преодолеть много кругов. Думаю, мы можем быть удовлетворены работой, проделанной в минувшие две недели», — приводит слова Квята пресс-служба команды.
Он отметил, что за время заездов удалось испытать некоторые новинки, а также поработать над настройками нового болида.
«Тестировать такие вещи во время гоночного уик-энда было бы слишком рискованно и это отняло бы много времени. Нам удалось выжать максимум из зимних тестов. Всё прошло достаточно хорошо и теперь мы можем сосредоточиться на старте сезона в Мельбурне», — подытожил россиянин.
В общей сложности Квят и его партнёр по команде Александер Албон по итогам восьми тестовых дней, разделённых на две сессии, преодолели 935 кругов — 4 352 км.
Сезон «Формулы-1» 2019 года стартует в Австралии. Первая гонка пройдёт в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» 17 марта.
Ранее сообщалось, что фанаты признали ливрею Ferrari лучшей в сезоне-2019.
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Автоспорт , Даниил Квят , Ferrari
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