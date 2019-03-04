Шумахера заметили впервые с 2013 года

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Шумахер прилетел на Майорку впервые после травмы 

Газета.Ru 48 минут назад
Семья семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера была замечена на острове Майорка, сообщает "Советский спорт".
По информации западных СМИ, гонщик находился вместе с родными, однако пока он не может самостоятельно передвигаться, поэтому вместе с семьей спортсмена путешествует и медицинский персонал.
Очевидцы утверждают, что увидели немецкого гонщика среди пассажиров вертолета, на котором также летел его брат Ральф. Семья Шумахера прилетела на его виллу.
Отмечается, что экс-пилота "Формулы-1" посторонние не видели с 2013 года, когда с Шумахером произошел несчастный случай на горнолыжном курорте.
Ранее российский гонщик Сергей Сироткин рассказал, какие у него есть варианты продолжения карьеры.
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Автоспорт , Видео , Сергей Сироткин , Михаэль Шумахер , Советский спорт
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