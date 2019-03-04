Шумахера заметили впервые с 2013 года

Шумахер прилетел на Майорку впервые после травмы

По информации западных СМИ, гонщик находился вместе с родными, однако пока он не может самостоятельно передвигаться, поэтому вместе с семьей спортсмена путешествует и медицинский персонал.

Очевидцы утверждают, что увидели немецкого гонщика среди пассажиров вертолета, на котором также летел его брат Ральф. Семья Шумахера прилетела на его виллу.

Отмечается, что экс-пилота "Формулы-1" посторонние не видели с 2013 года, когда с Шумахером произошел несчастный случай на горнолыжном курорте.