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Умер гоночный директор «Формулы-1» 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
В Мельбурне на 67 году жизни скончался гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг. Об этом сообщает Международная автомобильная федерация (FIA).
Причиной смерти Уайтинга стала легочная эмболия.
Свои соболезнования принес президент FIA Жан Тодт. «Чарли Уайтинг был великим гоночным директором, центральной и неповторимой фигурой в "Формуле-1". Он воплощал этику и дух этого фантастического вида спорта», — отметил Тодт.
Чарли Уайтинг начал свою карьеру в «Формуле-1» в команде Hesketh в 1977 году. Через несколько лет он перешел в Brabham Берни Экклстоуна, где стал старшим механиком и сыграл важную роль в победах Нельсона Пике в 1981 и 1983 годах. В 1997-м Уайтинг стал гоночным директором и директором по гоночной безопасности «Формулы-1».
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Автоспорт , Видео , Жан Тодт , Чарли Уайтинг , Берни Экклстоун , Нельсон Пике
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