Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят подвел итоги Гран-при Австралии "Формулы-1", передает "Советский спорт".
"Было весьма удовлетворительно удерживать всю гонку позади себя более быстрый болид. Мне нужно было сильно концентрироваться на том, что происходит позади, но здорово закончить гонку в очковой зоне. Я чувствую себя свежим — в том плане, что это свежий старт и хорошая возможность стать лучше как пилоту и как человеку", — цитирует российского гонщика "Би-Би-Си".
Квят занял десятое место, опередив пилота "Ред Булла" Пьера Гасли. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.