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Квят подвел итоги Гран-при Австралии 

Газета.Ru + ещё 70 17 марта 2019
Фото: Газета.Ru
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят подвел итоги Гран-при Австралии "Формулы-1", передает "Советский спорт".
"Было весьма удовлетворительно удерживать всю гонку позади себя более быстрый болид. Мне нужно было сильно концентрироваться на том, что происходит позади, но здорово закончить гонку в очковой зоне. Я чувствую себя свежим — в том плане, что это свежий старт и хорошая возможность стать лучше как пилоту и как человеку", — цитирует российского гонщика "Би-Би-Си".
Квят занял десятое место, опередив пилота "Ред Булла" Пьера Гасли. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Автоспорт , Пьер Гасли , Даниил Квят , Газета.Ru , BBC News , Советский спорт
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