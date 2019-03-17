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Победитель Гран-при Австралии послал всех после финиша 

Газета.Ru 17 марта 2019
Фото: РИА Новости
Победитель гонки Гран-при Австралии Валттери Боттас объяснил, почему матерился на радио после финиша, передает "Советский спорт".
Заезд "Формулы-1" прошел 17 марта в Мельбурне. Победу одержал пилот "Мерседеса" Боттас.
Выигрыш финн прокомментировал, использую нецензурную лексику.
"Тем, кого это касается, пошли к *черту*", — заявил Боттас.
Позже автогонщик назвал фразу совершенно спонтанной.
"Это вылетело само собой. Есть люди, которые в период твоих неудач только подливают масла в огонь своей критикой. Всем сомневающимся стоит сначала взглянуть на себя в зеркало", — цитирует финна RaceFans.
Он добавил, что благодарен поклонникам за поддержку и искренне рад их отношению к себе.
Ранее Даниил Квят поделился впечатлениями от первого этапа "Формулы-1".
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