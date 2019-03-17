Победитель Гран-при Австралии послал всех после финиша

Победитель гонки Гран-при Австралии Валттери Боттас объяснил, почему матерился на радио после финиша, передает "Советский спорт"

Заезд "Формулы-1" прошел 17 марта в Мельбурне. Победу одержал пилот "Мерседеса" Боттас.

Выигрыш финн прокомментировал, использую нецензурную лексику.

"Тем, кого это касается, пошли к *черту*", — заявил Боттас.

Позже автогонщик назвал фразу совершенно спонтанной.

"Это вылетело само собой. Есть люди, которые в период твоих неудач только подливают масла в огонь своей критикой. Всем сомневающимся стоит сначала взглянуть на себя в зеркало", — цитирует финна RaceFans.

Он добавил, что благодарен поклонникам за поддержку и искренне рад их отношению к себе.