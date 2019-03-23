«Приставят нож и заберут все ценное»

«Лента.ру» публикует вторую часть рассказа журналиста Александра Жихарева , который пересек Сахару за рулем полноприводного ГАЗ «Соболь» вслед за участниками ралли-марафона Africa Eco Race. На смену каменистым пустыням Марокко и Атласским горам, о которых шла речь в первой части, пришли дюны Мавритании и полный колючек буш Сенегала.

Ралли Africa Eco Race стартует в Монако и финиширует на знаменитом Розовом озере в столице Сенегала — Дакаре. Я уже рассказывал о первой половине пути — от Монако до Атлантического океана. Именно там, в Западной Сахаре, которую одни считают оккупированной территорией, а другие — отдельным государством, ралли остановилось на дневку. Пилоты набирались сил, механики трудились не покладая рук. Но отдых был недолгим — впереди была Мавритания! Взревели моторы, и в тучах пыли десятки машин бросились в дальнейший путь.

Выжженная солнцем и вылизанная ветрами нейтральная земля на границе Марокко и Мавритании напоминала кадры из фильма «Безумный Макс». Остовы полуразобранных машин врастали в пески, среди них ветер перекатывал пустые пластиковые бутылки и бумажки. Но на нейтралке кипит жизнь: до глаз замотанные в платки продавцы предлагают сигареты и сим-карты. Без крайней нужды ничего покупать у них не хочется. Более того, инстинкт самосохранения подсказывает, что не стоит даже выбираться из машины, поэтому я поглядывал на мавританскую действительность сквозь щели в окнах.

На границе нам дали поблажку: проверять документы не стали, отложили паспортный контроль до бивуака. Там проштамповали паспорта. Фотографировали прямо в палатке, поэтому на снимок для визы у некоторых попали также лица стоящих позади людей. Удивительно, но первый встреченный нами в Мавритании белый человек оказался… русским. Виктор Попов представляет в Мавритании Росрыболовство

Здешние воды богаты рыбой, и наши траулеры трудятся тут еще с советских времен. Оформляют квоту, улов сдают в близлежащих странах. Для России прибыли в этом практически нет, но хотя бы моряки зарабатывают. Виктор с большим интересом изучал автомобили ГАЗ. Посмотреть действительно есть на что.

В команде «ГАЗ Рейд Спорт» четыре боевых автомобиля: две «Газели» Next и два ГАЗ «Садко» Next. Машины собраны на стандартных узлах и агрегатах, которые используются на обычных автомобилях ГАЗ, колесящих по дорогам России.

Есть несколько машин сопровождения. Три полноприводных «Соболя», один из которых наш, журналистский. Микроавтобус «Газель» перевозит механиков. Три «Урала» с прицепами везут все запчасти и запас горючего. Настоящая армия, постоянно находящаяся в движении.

— Добро пожаловать в Мавританию! Теперь вы узнаете, что такое настоящие пески, — сказал нам организатор гонки Africa Eco Race Жан-Луи Шлессер перед стартом. Он изъездил Черный континент вдоль и поперек. Северо-запад Африки он знает как свои пять пальцев.

В первый день в Мавритании гонку отменили — из-за сильного ветра вертолет не смог подняться в воздух, а без него соревнования не проводят. Лишь винтокрылая машина способна быстро доставить пострадавших в госпиталь, а без аварий ралли не бывает. Этот тезис был подтвержден в первый же гоночный день в Мавритании.

За несколько сотен метров до финиша Optimus братьев Куприяновых врезался в такой же Optimus лидера гонки Доминика Лоурье. Причины аварии так и неясны до конца: после просмотра видео создалось впечатление, что оба пилота не видели друг друга. На последних метрах внимание притупляется, это знают все гонщики. Позади трудный путь, а перед глазами — створ ворот. Ко всему прочему, пыль и бьющее в глаза закатное солнце.

Страшный удар! Машина Лоурье совершила шесть полных оборотов вокруг своей оси, а разлетевшиеся детали механики команды собирали за сотни метров. В результате из гонки вылетели оба экипажа. Обидно, братья Куприяновы хорошо вкатились. Если в начале они фигурировали в середнячках, то уже в конце марокканского маршрута выбились в лидеры.

В Мавритании понимаешь, что дно жизни, о котором нам постоянно твердят, находится гораздо глубже, чем его видит обычный россиянин. В этой стране нищета страшная. Даже в столице Нуакшот далеко не все ходят в обуви! Что уж говорить о глубинке… А именно по ней мчался караван Africa Eco Race.

Мавритания — одна из последних стран, в которой отменили рабство. Более того, де-юре его нет, а де-факто около 20 процентов населения страны — невольники. Цена раба начинается с 500 долларов. Есть уголовная статья за рабовладение, но за все время по этой статье привлекли лишь одного (!) человека. Причин сохранения рабства несколько. Первая — более половины населения неграмотно, и многие люди даже не представляют себе иную жизнь.

Вторая: в Мавритании популярна неверная интерпретация ислама, утверждающая, что положение человека заранее определено, и раб, покинувший своего хозяина, не попадет в рай. И третья причина: все та же жуткая нищета. Рабовладельцы порой не особо богаче невольников. У раба есть крыша над головой и еда. Если он станет жить свободной жизнью, то не будет и их. Вот такие они, рабы XXI века.

И все же Мавритания удивительно прекрасна. Каменистые горные плато чередуются с бескрайними песками, в которых замирает все живое. Русла рек пересохли, вода в них появляется только в сезон дождей. Жесткие колючки по вкусу только верблюдам.

Нас заранее проинструктировали о соблюдении мер безопасности: машину, сумку и карманы держим закрытыми. Стоит остановиться в любом малонаселенном пункте, как сразу же местные пытаются что-то выпросить. Дети стоят вдоль дорог и требуют «кадо» — подарок по-французски. Я раздавал свой сухпаек, но от моей благотворительности оставался неприятный осадок: сразу же начинался дележ добычи, переходящий в драку.

Бывалые участники ралли Africa Eco Race рассказывали страшные истории: в прошлые годы бывали случаи, когда родители намеренно толкали своих детей под проносящиеся мимо машины. Причина проста: европейские автомобили застрахованы, и таким образом удается получить компенсацию. Но в этом году такого не было.

Пустынная Мавритания начала преображаться ближе к границе с Сенегалом. Появилась зелень, вместо верблюдов вблизи дороги паслись коровы. А уже в пойме реки Сенегал мы въехали в национальный парк, где началась Африка, которую я привык видеть на экране телевизора. Дорогу перебегали бородавочники, а в заболоченных озерцах мелькали крокодилы. Вскоре очередная формальная граница, на которой скучающий пограничник штампует паспорта. Мы в Сенегале!

Один знакомый, отсидевший семь лет в местах не столь отдаленных, как-то рассказывал, что в первые дни на воле его удивляли два обстоятельства: жизнь стала цветной и появились женщины. Примерно такие же впечатления у меня от Сенегала. Если в Мавритании все окрашено в черно-серо-коричневые тона, то в Сенегале — буйство красок. И, конечно же, запомнились сенегальские женщины, высокие и стройные. Наверное, именно по их образу Джеймс Кэмерон создавал героев «Аватара». У всех идеальная осанка — сказывается привычка переносить вещи на голове.

В Сенегале, на берегу Атлантического океана, состоялся финальный этап гонки Africa Eco Race. Чемпионом в абсолютном зачете стал Жан-Перье Струго на автомобиле-прототипе Optimus. Эта машина создана для таких многодневных тяжелейших ралли: мощный двигатель, гигантские ходы подвески — победа была вполне предсказуема. Жаль, что в середине дистанции сошли россияне — братья Куприяновы. Они вполне могли стать чемпионами. Но все же без медалей наши соотечественники не остались. Первым в группе Т2 стал российский экипаж Титова и Русова на Ford Raptor.

— Для команды «ГАЗ Рейд Спорт» это первый опыт участия в таком сложном международном ралли, — отметил руководитель команды Вячеслав Субботин. — Все машины ГАЗ дошли до Дакара и заняли места в середине турнирной таблицы. Это уже успех, поскольку всем стало ясно, что машины с берегов Волги на равных выступают с именитыми соперниками. Более того, позади оставили многих из них! Отлично проявили себя и автомобили, и команда. — Еще поедете в Африку? — Думаю да. Но наша цель — ралли «Дакар». И мы ее достигнем!

В Сенегале, на знаменитом Розовом озере, Африка казалась красивой и доброжелательной. Свои впечатления от Черного континента рассказала Елена — сотрудница российского посольства в Сенегале.

— Здесь я уже год. До этого три года была в ЦАР (Центральноафриканская республика — прим. «Ленты.ру»). Жили в здании посольства, раз в неделю с конвоем выезжали по магазинам. Закупались продуктами и предметами первой необходимости — и назад, под охрану, в посольство. Коллектив маленький, в ограниченном пространстве жить непросто. — Что же ты там делала в свободное время? — Увлеклась тяжелой атлетикой и качалась. — Да, невесело. Как Сара Коннор из «Терминатора» в психушке… — Примерно так. Но здесь, в Сенегале, особого криминала нет. Есть нежелательные для европейцев места, в которые лучше не ходить. Но в целом Дакар — город безопасный.

В том, что город безопасный, но нежелательные для визитов места все же есть, мы убедились в тот же вечер. День прошел в хлопотах, и лишь за полтора часа до захода солнца мы вдвоем решили отправиться на океан. До него всего километр от гостиницы, рукой подать!

С высокого берега открывался удивительный вид. Закатное солнце опускалось в Атлантику, в голубой дымке виднелись острова. Внизу, у кромки воды, сновало сотни две молодых мужчин. Причем безделья не наблюдалось: одни играли в футбол, другие молились, третьи организованно занимались спортом. Этакие клубы по интересам. Пока мы искали подходящую тропинку вниз, к нам подошел крепкий белый мужчина:

— Говорите по-французски? Нет? Только по-английски? О'кей! Я очень люблю это место и часто гуляю здесь. Днем здесь абсолютно безопасно, но с наступлением ночи вон те парни поднимаются наверх, и на всей территории от воды до скоростного шоссе законы перестают действовать. Приставят нож и заберут все ценное. Даже полиция боится сюда заезжать.

Он задумчиво посмотрел на заглатывающий солнце океан и добавил: — У вас не больше 15 минут, чтобы свалить отсюда!

Этот человек был на редкость убедителен, поэтому мы бодро перескочили шоссе и энергично направились в сторону гостиницы. Осталось собрать вещи и добраться до аэропорта Дакара. Пора домой!