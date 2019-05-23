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Квят ожидает упорной борьбы в квалификации Гран-при Монако 

RT на русском 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.
«Я думаю, что со своей стороны сегодня я хорошо выполнил работу. Мы сделали всё, что планировали на четверг, но я думаю, что нам по-прежнему чего-то не хватает и у нас не так много времени, чтобы это найти. Мы будем усердно работать, чтобы понять, что мы можем сделать, чтобы улучшить свои позиции, так что нас ждёт упорная борьба в субботу», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба Toro Rosso.
По итогам первой тренировки российский гонщик занял 13-е место с отставанием от лидера в 1,625 секунды, а во второй — 14-е, уступив лучшему результату 1,459 секунды.
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Монако.
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Автоспорт , Льюис Хэмилтон , Даниил Квят
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