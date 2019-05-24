Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немецкий автогонщик Гюнтер скончался после аварии во время прохождения трассы 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Bild.de
Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер из команды Renault скончался в возрасте 48 лет после происшествия во время прохождения трассы. Об этом в пятницу сообщило немецкое издание Focus.
Отмечается, что автомобиль Гюнтера врезался в дерево во время этапа в городе Цвиккау.
Штурман Гюнтера, Себастьян Уокер, был доставлен в больницу с серьезными травмами. О его состоянии в настоящий момент не сообщается. Отмечается, что другие участники ралли не пострадали.
Организаторы ралли опубликовали заявление, в котором подтвердили гибель Гюнтера и выразили глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Дальнейшие заезды этапа были отменены.
ТАСС: последние новости
Икона автоспорта. Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда Этапы в ЮАР и Марокко могут появиться в календаре "Формулы-1" Команда "Формулы-1" "Мерседес" в Монако попробует продлить серию победных дублей
Автоспорт , Прочее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рюкзак украли, дали не те номера»
«Витесс» сыграл вничью с «Утрехтом»
Роббен рассказал, почему ушёл из «Реала»
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Марсель»
«Попорчено немало крови»: РФ сыграет с финнами1
Видео
04:26
Как Запад отреагировал на победу России
Хоккей
00:39
Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку
MMA
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение