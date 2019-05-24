Немецкий автогонщик Гюнтер скончался после аварии во время прохождения трассы

Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер из команды Renault скончался в возрасте 48 лет после происшествия во время прохождения трассы. Об этом в пятницу сообщило немецкое издание Focus.

Отмечается, что автомобиль Гюнтера врезался в дерево во время этапа в городе Цвиккау.

Штурман Гюнтера, Себастьян Уокер, был доставлен в больницу с серьезными травмами. О его состоянии в настоящий момент не сообщается. Отмечается, что другие участники ралли не пострадали.

Организаторы ралли опубликовали заявление, в котором подтвердили гибель Гюнтера и выразили глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Дальнейшие заезды этапа были отменены.