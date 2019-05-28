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Феттель может завершить карьеру в конце 2019 года 

SovSport.Ru + ещё 2 28 мая 2019
Фото: РИА Новости
Журналист Джо Сейвуд сообщил, что пилот Феррари Себастьян Феттель может завершить карьеру в конце 2019 года.
Причина ухода Феттеля может быть примерно такая же, как у Нико Росберга, который после победы в чемпионате 2016 года понял, что, вероятно, не повторит свой успех, — цитирует журналиста autosport.com.ru.
Сейвуд сообщил, что в числе потенциальных кандидатов на смену Феттеля числятся Серхио Перес, Кевин Магнуссен, Ромен Грожан и Валттери Боттас.
Феттель является четырехкратным победителем сезонов Формулы-1 (с 2010 2013 года). В своей карьере немец выступал за Торо Россо и Ред Булл.
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Автоспорт , Себастьян Феттель , Серхио Перес , Кевин Магнуссен , Ромен Грожан , Нико Росберг , Ferrari
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