Журналист Джо Сейвуд сообщил, что пилот Феррари Себастьян Феттель может завершить карьеру в конце 2019 года.
Причина ухода Феттеля может быть примерно такая же, как у Нико Росберга, который после победы в чемпионате 2016 года понял, что, вероятно, не повторит свой успех, — цитирует журналиста autosport.com.ru.
Сейвуд сообщил, что в числе потенциальных кандидатов на смену Феттеля числятся Серхио Перес, Кевин Магнуссен, Ромен Грожан и Валттери Боттас.
Феттель является четырехкратным победителем сезонов Формулы-1 (с 2010 2013 года). В своей карьере немец выступал за Торо Россо и Ред Булл.