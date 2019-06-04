Квят заявил, что с нетерпением ждёт Гран-при Канады

Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Канады.

«Думаю, что мы можем с нетерпением ожидать Гран-при Канады в позитивном настроении. Особенно на фоне наших успехов на протяжении последних недель», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

Гран-при Канады, седьмой этап сезона 2019 года пройдёт в Монреале, на автодроме имени Жиля Вильнёва, расположенном на искусственном острове Нотр-Дам на реке Святого Лаврентия, с 7 по 9 июня.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Формулы-1» похвалил Квята после Гран-при Монако.