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Квят заявил, что с нетерпением ждёт Гран-при Канады 

RT на русском + ещё 6 12 часов назад
Фото: Reuters
Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Канады.
«Думаю, что мы можем с нетерпением ожидать Гран-при Канады в позитивном настроении. Особенно на фоне наших успехов на протяжении последних недель», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.
Гран-при Канады, седьмой этап сезона 2019 года пройдёт в Монреале, на автодроме имени Жиля Вильнёва, расположенном на искусственном острове Нотр-Дам на реке Святого Лаврентия, с 7 по 9 июня.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «Формулы-1» похвалил Квята после Гран-при Монако.
RT на русском: последние новости
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