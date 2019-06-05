«Пока Шумахер не с нами»: что известно о состоянии гонщика

Бывший генеральный промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Эклстоун заявил, что уверен в грядущем выздоровлении семикратного чемпиона королевских гонок Михаэля Шумахера . Об этом сообщает Mirror, ссылаясь на слова функционера в трейлере документального фильма Schumacher.

«Пока Шумахер не с нами. Но когда ему станет лучше, он ответит на все наши вопросы», — говорит Экклстоун на видеозаписи.

Выход фильма планируется в декабре 2019 года и будет приурочен к 50-летнему юбилею гонщика. По данным сайта Autosport.com.ru, съёмочная группа работала при поддержке членов семьи Шумахера, в частности его жены Коринны, отца Ральфа и детей Джины и Мика.

«Мы в восторге от того, насколько высоким получился уровень взаимного доверия между нами и семьёй Шумахеров. Без их поддержки этот фильм просто не мог состояться», — отмечет продюсер фильма Бенджамин Зайкель.

В ленте рассказывается о личной жизни и карьере спортсмена. Авторы фильма также затронули несчастный случай, который произошёл с гонщиком во время катания на горных лыжах в конце 2013 года во французских Альпах. Тогда Шумахер споткнулся о заснеженный камень, упал и ударился головой о выступ скалы. Травма оказалась настолько серьёзной, что полгода гонщик провёл в состоянии искусственной комы. В настоящее время гонщик до сих пор проходит длительный курс реабилитации дома. По данным СМИ на его лечение уже потрачено около 16 миллионов долларов.

«Ситуация настолько сложна, что мы не можем предоставить какие-либо подробности», — заявила в одном из интервью менеджер спортсмена Сабина Кем.

При этом другие источники уверяют, что Шумахер не прикован к постели и изредка смотрит Гран-При «Формулы-1».