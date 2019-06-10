Андретти раскритиковал стюардов: случившееся на Гран-при Канады неприемлемо

«Я думаю, что функция стюардов заключается в том, чтобы наказывать гонщиков за явные небезопасные маневры, а не за честные ошибки, которые возникли в результате борьбы. Случившееся на Гран-при Канады неприемлимо, учитывая уровень нашего прекрасного вида спорта», — написал Андретти в своём «твиттере».

После гонки Феттель был крайне недоволен действиями стюардов, заявив, что у него украли победу. «Феррари» подавала апелляцию, но решение было остановлено в силе.