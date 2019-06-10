Судьи, которые оштрафовали Феттеля, молодцы! Или всё испортили?

Правильно ли стюарды Гран-при Канады выдали штраф Феттелю и этим убили всю борьбу за победу?

Себастьян Феттель финишировал первым на Гран-при Канады Формулы-1, однако лишился победы сразу после пересечения финишной черты. Всё дело в пятисекундном штрафе, который немец получил от стюардов гонки за небезопасное, на их взгляд, возвращение на трассу после срезки шиканы по траве. Когда Феттель вернулся на оптимальную траекторию, то чуть не отправил в стену Льюиса Хэмилтона , которому пришлось избегать столкновения. Но тянул ли этот эпизод на штраф? Мнение двух авторов «Чемпионата» разошлись.

За: судьи повели себя последовательно

Дмитрий Захарченко : Если досконально следовать букве закона, то штраф было за что давать. Во-первых, Феттель срезал трассу — в какой-то момент все четыре колеса находились за внутренней границей поворота. И Себ действительно возвращался небезопасно и провоцировал потенциально опасную ситуацию — если бы немец выбил бы Хэмилтона, однозначно получил бы штраф на следующую гонку. И тот факт, что Льюису повезло избежать столкновения, не отменяет факта нарушения. В конце концов, у Себа был вариант безопасно вернуться на трассу — сбросить газ и отдать позицию, но он им не воспользовался. Вердикт стюардов кажется суровым, однако пять секунд — это минимальный штраф, который мог получить Феттель. Если бы эпизод развивался иначе и привёл бы к столкновению — немец этим не отделался бы. Его позицию понять нетрудно — это действительно был единственный вариант вернуться на трассу и не отдать позицию, и за пределами трассы он оказался не намеренно и никакого преимущества на этом не получил, это действительно была ошибка. Но за такую же ошибку — может, даже куда меньшую, серьёзный штраф схлопотал Даниил Квят в Китае.

Судьи в этом эпизоде повели себя последовательно, хотя, на фоне не лучшей репутации, положиться на их мнение бывает непросто. Тем не менее проблема этого штрафа, который лишил всех болельщиков напряжённой концовки и дуэли двух чемпионов мира, в том, когда стюарды должны вмешиваться в ход заезда, а когда — нет. В нынешней системе координат и штрафов за малейшие нарушения штраф выглядит логичным. А вот в реалиях, например, американских гонок вмешательство судей в этот эпизод может показаться диким. Отличный повод переосмыслить роль штрафов в автоспорте.

Против: в спорной ситуации нельзя портить шоу!

Евгений Кустов : Есть эпизоды, в котором вина обороняющегося гонщика несомненна. Пилот в борьбе откровенно выдавливает оппонента в стену или на обочину, действует действительно опасно и за это, конечно же, должен получить штраф. Случай Феттель-Хэмилтон — совсем иной. Во-первых, никакой борьбы не было и в помине: перед вылетом Себа пилот «Мерседеса» особо его не прессинговал и не висел на заднем крыле. Собственно, именно это позволило Феттелю остаться впереди. Когда Себ начал срезать поворот, то, конечно, ставил перед собой цель потерять как можно больше времени и вернуться на оптимальную траекторию. Поэтому Феттель не стал слишком снижать давление на педаль газа и после возвращения на асфальт его «Феррари» несколько снесло влево. Да, это привело к определённой опасности для Хэмилтона, но я бы не назвал подобное развитие событий действительно опасным возвращением на трассу.

Важный момент: Хэмилтон со своей стороны вполне мог предвидеть развитие событий. Неужели он ожидал, что после заезда на траву Себ затормозит и услужливо пропустит «Мерседес» вперёд? Было вполне очевидно, что Феттель будет возвращаться именно так, как он это в итоге сделал. Так что решение Хэмилтона попробовать обойти «Феррари» выглядело слишком оптимистичным. Собственно, оно и привело к опасной ситуации. Логичнее для Льюиса было попробовать дождаться сноса «Феррари» и попробовать обойти её слева благодаря более оптимальному разгону.

Если суммировать: Хэмилтон отчасти сам спровоцировал ситуацию, а Феттель не создавал умышленной опасности для соперника. В целом, ситуация спорная, пограничная — легко найти примеры, в которых при подобных эпизодах как выписывали штрафы, так и считали случившееся гоночным инцидентом. Учитывая, что пилоты, команды и болельщики регулярно просят судей обойтись без излишнего вмешательства, разве это не тот самый случай, когда стюарды зря сказали своё веское слово? А тут — взяли и испортили всю концовку гонки. Невероятно обидное решение.