Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер легендарный латвийский автогонщик 

News.ru 7 часов назад
Фото: Ivars Caune/facebook.com
13-кратный чемпион Латвии, трёхкратный чемпион СССР по ралли Ивар Цауне умер в субботу в возрасте 60 лет.
Мы верим, что там, наверху, он сможет порадовать других своим великолепным чувством юмора, своей полной уважения заботой и колоссально прокатит на машине, — написал сын Ивара Кришьянис Цауне в своём Instagram.
Большую часть карьеры он выступал со штурманом Андрисом Шимкусом. Вместе они стали самым титулованным латвийским экипажем в истории.
Испанский автогонщик Фернандо Алонсо рассказал о планах на будущее, не исключив варианта возвращения в «Формулу-1», ранее писал News.ru.
News.ru: последние новости
Фернандо Алонсо готов вернуться в "Формулу-1" Черчесов заявил, что сборной России нужно обязательно быть на Евро-2020 Хавбек «Локомотива» перешёл в «Рубин»
Автоспорт , Фернандо Алонсо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубин» подписал контракт с Денисовым
Назван долг Кержакова по алиментам
Посрамила мужчин: фанаты ополчились на футболистку1
«Аякс» продлил контракт с главным тренером
Глава UFC обрушился с критикой на современный бокс
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение