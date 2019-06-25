«Продолжает бороться»: что известно о состоянии Шумахера

Более пяти лет назад прославленный автогонщик серьезно травмировал голову во время катания на лыжах, перенес по этой причине несколько операций, провел в коме полгода и с тех пор восстанавливается.

Родственники Шумахера нечасто обсуждают с журналистами изменения в состоянии здоровья пилота «Формулы-1» и процесс его реабилитации. В последний раз это произошло в 2018 году.

Тогда они рассказали Paris Match, что Шумахер не может ходить, стоять, говорить, у него проблемы с памятью, но при этом физиотерапия дает результаты (гонщик научился делать несколько движений в бассейне), а также он начал проявлять эмоции — иногда плачет, глядя на Альпы и Женевское озеро из инвалидного кресла.