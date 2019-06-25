Михаэль Шумахер продолжает бороться, а другая информация о нынешнем состоянии его здоровья — тайна. Об этом RMC Sport заявил президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт.
Более пяти лет назад прославленный автогонщик серьезно травмировал голову во время катания на лыжах, перенес по этой причине несколько операций, провел в коме полгода и с тех пор восстанавливается.
Родственники Шумахера нечасто обсуждают с журналистами изменения в состоянии здоровья пилота «Формулы-1» и процесс его реабилитации. В последний раз это произошло в 2018 году.
Тогда они рассказали Paris Match, что Шумахер не может ходить, стоять, говорить, у него проблемы с памятью, но при этом физиотерапия дает результаты (гонщик научился делать несколько движений в бассейне), а также он начал проявлять эмоции — иногда плачет, глядя на Альпы и Женевское озеро из инвалидного кресла.
«Он продолжает бороться», — рассказал Жан Тодт несколько дней назад, отказавшись сообщить что-либо еще, так как сведения о состоянии здоровья гонщика носят сугубо частный характер.