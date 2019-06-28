Гонщик Квят скоро станет отцом

Сообщается, что уже в середине июля у Квята родится дочь.

"Ожидаю рождения ребенка где-то между Сильверстоуном и Хоккенхаймом. Постараюсь оказывать максимально возможную поддержку дома и точно так же по максимуму буду сосредотачиваться на гонках. Пока никаких проблем не было.

Нельсон? Он отличный человек, и ему есть что рассказать. До того как мы стали встречаться с Келли, я знал о нем только из Википедии. Знал, что он легенда нашего спорта. Круто, что теперь знаком с ним лично. С ним можно вести очень интересные беседы", — заявил он.

Ранее "Ред Булл" опроверг слухи о замене Гасли на Квята.