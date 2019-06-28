Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гонщик Квят скоро станет отцом 

Газета.Ru + ещё 2 21 час назад
Фото: Reuters
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят и Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона мира "Формулы-1" Нельсона Пике, ожидают пополнение в семье, сообщает Motorsport-Total.
Сообщается, что уже в середине июля у Квята родится дочь.
"Ожидаю рождения ребенка где-то между Сильверстоуном и Хоккенхаймом. Постараюсь оказывать максимально возможную поддержку дома и точно так же по максимуму буду сосредотачиваться на гонках. Пока никаких проблем не было.
Нельсон? Он отличный человек, и ему есть что рассказать. До того как мы стали встречаться с Келли, я знал о нем только из Википедии. Знал, что он легенда нашего спорта. Круто, что теперь знаком с ним лично. С ним можно вести очень интересные беседы", — заявил он.
Ранее "Ред Булл" опроверг слухи о замене Гасли на Квята.
Газета.Ru: последние новости
Алонсо может вернуться в "Формулу-1" Главный инженер "Торо Россо": Квят выполнил задачу на квалификацию Стали известны подробности состояния здоровья Шумахера
Автоспорт , Нельсон Пике , Даниил Квят
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«И снова успех». Губерниев спел на фестивале в Екатеринбурге
Определены соперники гандболистов РФ на ЧЕ-2020
Емельяненко высказался о переходе в кулачные бои
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
«Мамаева испортили деньги»1
Видео
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:46
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:44
Отверг даже Маррей: унижение Шараповой
Теннис Статьи
03:25
Глушаков ответил Бузовой
Футбол
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение