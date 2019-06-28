Пилот "Торо Россо" Даниил Квят и Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона мира "Формулы-1" Нельсона Пике, ожидают пополнение в семье, сообщает Motorsport-Total.
Сообщается, что уже в середине июля у Квята родится дочь.
"Ожидаю рождения ребенка где-то между Сильверстоуном и Хоккенхаймом. Постараюсь оказывать максимально возможную поддержку дома и точно так же по максимуму буду сосредотачиваться на гонках. Пока никаких проблем не было.
Нельсон? Он отличный человек, и ему есть что рассказать. До того как мы стали встречаться с Келли, я знал о нем только из Википедии. Знал, что он легенда нашего спорта. Круто, что теперь знаком с ним лично. С ним можно вести очень интересные беседы", — заявил он.
Ранее "Ред Булл" опроверг слухи о замене Гасли на Квята.