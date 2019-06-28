Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии. Слова спортсмена приводятся на сайте «конюшни».

Боттас заметил, что удар был довольно сильным, однако он не получил никаких травм. При этом он заявил, что такая трасса наказывает за любые ошибки, что ему, впрочем, нравится.

«Это делает гонку еще более увлекательной», — сказал Боттас.