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Новый этап ралли «Шелковый путь» прошел в Бурятии 

Вести.Ru + ещё 6 21 час назад
Фото: www.vesti.ru
В республике к такому событию подготовились максимально. Гости отмечают насыщенную культурную программу, а участники гоночного марафона — хорошую организацию. Все подробности о том, как проходит второй этап из десяти.
Чем дальше по маршруту, тем мощнее масштаб. Ещё накануне мы восхищались количеством болельщиков на старте этапа в иркутской тайге. А на следующий день увидели место финиша уже в Улан-Удэ. Где попутно устроили ещё и этнокультурный фестиваль.
Ведь Бурятия принимает "Шелковый Путь" впервые. Буряты подготовились к приему этой гонки максимально. Национальные костюмы, кухня, обычаи, забава в виде разбивания костей, в общем, весь колорит. И, конечно же, танцы.
"Мы счастливы, что такое грандиозное событие, международное мероприятие пришло к нам в республику. Мы старались, чтобы показать не только республику, но и гостеприимство России. 36 стран со всего мира. Хочется показать богатство культуры, местных жителей и широкую душу нашу, поэтому мы рады и, надеюсь, что всем понравится", — признался Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.
Но, несмотря на такую живописную природу, которую часто в интервью отмечают пилоты, легче экипажам от таких красот не становится. Скорее наоборот, естественность трассы в виде высокогорья, тайги и сопок только добавляет сложности.
Этап в Бурятии своего рода стал шинной лотерей. Кто оставит среди камней колёса в целости и сохранности, и при этом не потеряет темп.
В итоге, после второго этапа, по сравнению с первым, во всех категориях мало, что поменялось. Белорус Вязович продолжает удерживать лидерство в грузовиках, позади него Каргинов на Камазе. Лучший из россиян в категории внедорожников Карякин, пока далеко — 24-й. Так же как и Настя Нифонтова, которая на 20-й позиции в мотоциклах. Но это лишь начало! Впереди третий этап из десяти и новая страна. Путь из Улан-Удэ в Улан-Батор!
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Автоспорт , Алексей Цыденов
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