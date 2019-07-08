Джентльмены, заводите моторы — знаменитый ралли-рейд «Шелковый путь» стартует в девятый раз

Торжественный старт самой знаменитой внедорожной гонки Евразии будет дан 6 июля в Иркутске. За 10 этапов пилоты преодолеют свыше пяти тысяч километров и финишируют в китайском Дуньхуане 16 июля. Экипажи Toyota считаются главными претендентами на победу в двух основных зачетах: специально подготовленные автомобили (T1, Superproduction) и серийные внедорожники (Т2, Production).

В четвертый раз подряд Toyota становится официальным поставщиком автомобилей для оргкомитета «Шелкового пути». Внедорожники Toyota участвовали в прокладке маршрута и будут обслуживать аккредитованных на гонке журналистов.

пресс-служба

В дни ралли все желающие смогут побороться за призы в конкурсе «Топлю за топливо». А в завершение ралли в дилерских центрах Тойота состоится серия тест-драйвов, где можно будет на деле проверить легендарные вездеходные качества Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и Hilux на внедорожной трассе, а также испытать RAV4 на участке средней степени сложности.