СМИ: Российский бизнесмен готов финансировать команду Katusha-Alpecin из своих средств

Российский бизнесмен Игорь Макаров готов из собственных средств продолжить финансирование основанной ним велокоманды Мирового тура — Katusha-Alpecin.

Как сообщает VeloPro, россиянин готов вкладывать личные средства в содержание команды в случае если ему не удастся найти нового титульного спонсора взамен Alpecin.

Отмечается, что 13 гонщикам, у которых контракты истекают в этом сезоне, будет предложено искать новые команды, а остальные 11 спортсменов, среди которых россиянин Дмитрий Страхов, должны будут сформировать основной состав команды на сезон-2020.

Ранее Ильнур Закарин высказался о ситуации вокруг будущего команды Katusha-Alpecin.