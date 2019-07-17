Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Российский бизнесмен готов финансировать команду Katusha-Alpecin из своих средств 

RT на русском + ещё 2 17 июля 2019
Фото: teamkatushaalpecin.com
Российский бизнесмен Игорь Макаров готов из собственных средств продолжить финансирование основанной ним велокоманды Мирового тура — Katusha-Alpecin.
Как сообщает VeloPro, россиянин готов вкладывать личные средства в содержание команды в случае если ему не удастся найти нового титульного спонсора взамен Alpecin.
Отмечается, что 13 гонщикам, у которых контракты истекают в этом сезоне, будет предложено искать новые команды, а остальные 11 спортсменов, среди которых россиянин Дмитрий Страхов, должны будут сформировать основной состав команды на сезон-2020.
Ранее Ильнур Закарин высказался о ситуации вокруг будущего команды Katusha-Alpecin.
RT на русском: последние новости
Квят признался, что не ожидал набрать очки на Гран-при Великобритании Квят заявил, что ему необходима перезагрузка после двух гонок без очков Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят — девятый
Автоспорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион мира по футболу близок к переходу в клуб РФ
«Спартак» объявил о трансфере Мирзова
Названа дата финала стритбольного турнира Red Bull Reign
Де Лигт назвал причины перехода в «Ювентус»
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
09:57
Мамун забеременела от пловца
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение