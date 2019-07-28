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Квят впервые в сезоне поднялся на подиум 

Рамблер + ещё 11 20 часов назад
Фото: РИА Новости
В воскресенье российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал третьим на трассе «Хоккенхаймринг» в ходе 11-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Германии и впервые поднялся на подиум в текущем сезоне, сообщает Р-Спорт.
Первым стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший в 2016 году самым молодым победителем Гран-При в истории Формулы-1, вторым — четырёхкратный чемпион мира серии Формула-1 — 2010, 2011, 2012 и 2013 годов— немец Себастьян Феттель из команды «Феррари».
Лучшим результатом у Квята в «Формуле-1» было второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.
Во время интервью после гонки спортсмен подтвердил, что у него родилась дочь. С матерью ребенка — дочерью трёхкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике — Келли он встречается с 2016 года.
Автоспорт , Макс Ферстаппен , Себастьян Феттель , Нельсон Пике , Даниил Квят , Ferrari
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