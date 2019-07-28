Квят впервые в сезоне поднялся на подиум

В воскресенье российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал третьим на трассе «Хоккенхаймринг» в ходе 11-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Германии и впервые поднялся на подиум в текущем сезоне, сообщает Р-Спорт

Первым стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен , ставший в 2016 году самым молодым победителем Гран-При в истории Формулы-1, вторым — четырёхкратный чемпион мира серии Формула-1 — 2010, 2011, 2012 и 2013 годов— немец Себастьян Феттель из команды «Феррари»

Лучшим результатом у Квята в «Формуле-1» было второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.