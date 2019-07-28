Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский гонщик погиб во время соревнований 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Российский гонщик Сергей Боричев погиб во время соревнований по дрэг-рэйсингу «Московская Миля». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
ЧП произошло 27 июля в поселке Быково Раменского района. Пилот не справился с управлением и вылетел за пределы трассы. Машина снесла телевизионную вышку и загорелась. Прибывшие медики попытались спасти Боричева, но скончался, не приходя в сознание. Начато расследование обстоятельств случившегося.
Драг-рейсинг — это гонки на ускорение, проводящиеся на прямой трассе. «Московская миля» проходит на дистанции 804 метра.
Последние новости
Определен уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Северная Корея отпустила задержанное российское судно
Автоспорт , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макгрегор раскрыл запрещенный прием в бою с Хабибом5
«Ливерпуль» приобрел 16-летнего игрока «Фулхэма»
Эдгар установил рекорд UFC
11 футболистов АПЛ провалили допинг-тесты
Шалимов отказался обсуждать игру «Спартака»4
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение