Российский гонщик погиб во время соревнований

Российский гонщик Сергей Боричев погиб во время соревнований по дрэг-рэйсингу «Московская Миля». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

ЧП произошло 27 июля в поселке Быково Раменского района. Пилот не справился с управлением и вылетел за пределы трассы. Машина снесла телевизионную вышку и загорелась. Прибывшие медики попытались спасти Боричева, но скончался, не приходя в сознание. Начато расследование обстоятельств случившегося.

Драг-рейсинг — это гонки на ускорение, проводящиеся на прямой трассе. «Московская миля» проходит на дистанции 804 метра.