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Оруджев — о подиуме Квята: круто не ошибаться в таких условиях 

Чемпионат.com + ещё 15 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Пилот программы SMP Racing Егор Оруджев прокомментировал выступление Даниила Квята на Гран-при Германии, где гонщик «Торо Россо» занял третье место.
«Гонка сложилась абсолютно непредсказуемо — тем и интересны дождевые. В любой момент кто-то может ошибиться, появится сейфити-кар и все карты перемешаются. Думаю Квят провёл отличную гонку и заслуженно поднялся на подиум. В непростых условиях он один из немногих, кто не вылетал и не допускал ошибок, а последний пит-стоп получился в отличный момент и вывел его вперёд. Думаю, что и те 10 кругов на подсыхающей трассе он провел очень качественно. Было видно, что из машины Даниил выжимает максимум. Если бы «Торо Россо» ехал чуть быстрее, может, и сумел бы с Феттелем побороться. Поздравляю Даниила с потрясающим уик-эндом.
Думаю, что такой результат точно поможет дальнейшей карьере Квята. Круто не ошибаться в таких условиях. Даже Ферстаппен разворачивался по ходу гонки. Та гигантская пропасть, которая сложилась между пилотами «Ред Булл», точно на руку Дане. Думаю, если вторую часть сезона он проведёт так же на высоте, а у Гасли продолжатся проблемы, то шансы точно есть», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата».
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Комментарии
Автоспорт , Егор Оруджев , Даниил Квят
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