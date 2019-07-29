«Хвала небесам за дождь»: Квят стал третьим вопреки всему

Пилот «Формулы-1» Даниил Квят забрался на пьедестал по итогам Гран-при Германии, что стало четвертым попаданием в тройку для российских гонщиков в истории. «Газета.Ru» рассказывает, как гонщики и специалисты отреагировали на неожиданный успех россиянина.

Себастьян Феттель. Пилот «Toro Rosso» россиянин Даниил Квят показал третий результат на гонке Гран-при Германии благодаря вовремя совершенному переходу на специальные шины «слики» и обгону Лэнса Стролла. Выпадение осадков не стало для него глобальной проблемой — так россиянин стал вторым в истории «Торо Россо», кто смог взойти на пьедестал почета. Первым в 2008 году был выступающий ныне за «Феррари»

Этот подиум стал третьим для Квята в «Формуле-1» и четвертым для россиян в целом. В 2015 году он стал вторым на Гран-при Венгрии, а в 2016-м — третьим на Гран-при Китая. В 2011-м же третьим на Гран-при в Австралии стал Виталий Петров

Стоит отметить, что второе место в Германии занял хозяин трассы Себастьян Феттель, победу же одержал голландец Макс Ферстаппен

При подведении итогов своего выступления Квят отметил, что вчерашний успех пришел к его команде путем общих усилий.

Он напомнил, что перед стартом гонки он не рассматривалась даже в качестве претендента на десятку.

«Всегда важно в нужный момент принимать рискованные решения. Не соверши я по настоянию товарищей пит-стоп на круг раньше — и не видать нам неожиданной для всех третьей позиции… В какой-то момент я подумал, что уже потерял все шансы. Но спустя мгновение все резко изменилось, и я пришел к головокружительному финишу! Все произошло как на американских горках! — передает Sky Sports слова российского спортсмена, уверенного в том, что за последнее время он существенно вырос как спортсмен и уже готов к борьбе за высокие места.

Вчерашний успех команды «Торо Россо» отметил и ее глава Франц Тост . Он тоже не оставил без внимания неоднозначное решение ее стратегов призвать российского гонщика неожиданно сделать «софт».

«Это был серьезный риск, что не помешало Квяту забраться на третью строчку», — цитирует Тоста «Чемпионат».

Вместе с тем глава «Торо Россо» оценил маневренные обгоны Квята и похвалил россиянина за сохранение им концентрации вопреки непростым условиям для гонки.

«Выпадение осадков нисколько не смутило Даниила. Он до конца действовал хладнокровно и внимательно. Получается, что погодные условия сыграли нам на руку. Хвала небесам за благодатный дождь», — не скрывает радости Тост.

Успех россиянина также прокомментировал и экс-пилот «Формулы-1», чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон . Он в шутливой форме дал оценку имевшей место высокой влажности.

«В данном случае не были бы лишними разбрызгиватели, которые добавили бы гонке зрелищности. С ними заезд получился бы по-настоящему захватывающим», — написал Баттон в твиттере.

Не оставил без внимание третье место российского спортсмена и другой бывший участник «Формулы-1» британец Энтони Дэвидсон , который назвал Квята гонщиком дня. На его взгляд, Даниил не допустил в заезде ни одной ошибки и выглядел даже лучше своих соперников.

Эксперт BBC Sport Джолион Палмер не менее сильно радовался успеху пилота «Торо Россо». Он отметил, что предыдущие неудачи не сломили россиянина.

«Начало карьеры в «Формуле-1» у Даниила не задалось, однако он все-равно шагал по жизни с улыбкой. Можно представить, в какой он сейчас эйфории», — отметил Палмер.

Квят действительно был счастлив перед стартом успешного для него заезда. В ночь перед соревнованиями он стал отцом: его девушка Келли родила дочку, что должно было случиться как раз перед Гран-при в Германии.

Радость от этого события некоторым образом и помогла российскому спортсмену добиться успеха.

После такого достижения Даниил имеет право задуматься о переходе в более сильную команду. Но сначала необходимо будет доказать, что подобный результат — не счастливая случайность.