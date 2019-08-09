Расставляем оценки: 10 худших пилотов первой половины сезона Формулы-1

Единственный зачёт, в котором Кубица опережает «Ред Булл». Самый спорный рейтинг — без SMS и регистрации.

Гран-при Венгрии позади, Формула-1 отправилась в традиционный августовский отпуск, а это значит, что мы подводим промежуточные итоги по оценкам, которые расставляли после каждой гонки. Методика простая: складываем общую сумму баллов за каждый этап и выводим среднюю оценку. Сначала — менее удачливая половина пелотона.

20. Антонио Джовинацци (68 баллов; средняя оценка — 5,7)

Замыкает наш рейтинг пилот «Альфа Ромео». Итальянец разочаровывает весь сезон — в Баку казалось, что гонщик обрёл общий язык с машиной, но затем снова потерял уверенность. В последнее время Антонио начал время от времени переигрывать Райкконена в квалификациях, но в гонках темп по-прежнему очень слабый. Как итог — лишь один балл, как и у Роберта Кубицы

19. Пьер Гасли (69,5; средняя — 5,8)

Пьер Гасли — самое большое разочарование первой половины сезона. Проблемы начались уже на тестах, когда француз разбил машину, и с тех пор ему так и не удалось прийти в себя: он стабильно далёк от Ферстаппена в квалификациях, а в гонках сражается в середине пелотона — в то время как напарник борется за победы и поднимается на подиум. Сложно припомнить более слабый дебют в «Ред Булл».

18. Роберт Кубица (70,5; средняя — 5,9)

Пригласить Кубицу в качестве боевого пилота было рискованным решением — и ставка не сыграла. Уже то, что Роберт справляется с дистанцией Гран-при, несмотря на физические ограничения, заслуживает уважения, но прежней скорости у поляка нет и близко. Сейчас вся польза команде от него — деньги польских спонсоров.

17. Лэнс Стролл (74,5; средняя — 6,2)

Стабильность — признак мастерства: второй год подряд Стролл держится в нашем рейтинге на 17-й строчке. Лэнс ухватил удачу за хвост в Германии, а до этого классно выступил в Канаде, но в квалификациях он смотрится слишком слабо и постоянно проигрывает Пересу — а ведь Чеко сам в прошлом году уступил Эстебану Окону со счётом 5:16. Репутация Стролла как главного рента-драйвера современной Формулы-1 лишь крепчает.

16. Кевин Магнуссен (77,5; средняя — 6,5)

По словам Гюнтера Штайнера, «Хаас» 2019 года — самая странная машина в его карьере. Автомобиль способен выдать хороший квалификационный круг, но катастрофически теряет темп в гонке. В таких условиях проявить себя очень непросто — и в первую очередь нужно быть терпеливым, быть готовым к любой возможности. Магнуссен же может позволить себе пререкаться с инженерами и в прямом эфире критиковать машину, которую механики только что собирали заново из-за его аварии.

15. Ромен Грожан (78,5; средняя — 6,5)

Грожан вроде бы справляется с проблемами лучше, однако по-настоящему ярких и сильных гонок у француза в этом году не было — разве что в Австралии он шёл отлично и должен был набрать немало очков. Зато было унизительное фиаско в Великобритании, где он сначала разбил антикрыло на выезде с пит-лейна, а затем вынес напарника с трассы уже на первом круге гонки.

14. Нико Хюлькенберг (79; средняя — 6,6)

Для немца начались непростые времена. После смазанной концовки сезона-2018 Нико получил нового напарника — и тот почти сразу его затмил. В Австралии и Бахрейне Халк ещё ехал весьма бодро, но затем начались провалы в квалификациях (и серия из семи подряд поражений от напарника) и невыразительные гонки. Кульминацией злоключений стал Гран-при Германии: Нико боролся за подиум, но поскользнулся на мокрой трассе и «убрался» в отбойник.

13. Себастьян Феттель (81,5; средняя — 6,8)

Конец прошлого года Феттель провалил настолько, что хуже быть не могло. Предполагалось, что Себ отдохнёт, начнёт «с чистого листа» и даст бой Хэмилтону, но вновь начались ошибки: разворот в Бахрейне, провал в квалификации во Франции, столкновение с Ферстаппеном на «Сильверстоуне» — и это лишь самые крупные из промахов немца. Да, «Феррари» уступает «Мерседесу», Феттель должен рисковать, чтобы получить шанс на победу, он хорошо выступил в Австрии, а в Германии — вообще отлично, но всё это не оправдывает весьма дорогостоящих промахов. Напомним, что и лишение победы в Канаде произошло после ошибки Себа.

12. Даниэль Риккардо (81,5; 6,8)

Риккардо принял смелое решение уйти из «Ред Булл» в «Рено» , зная, что не сможет сразу бороться за подиумы, и в первых гонках привыкнуть к менее послушной машине австралийцу было трудно. Но уже на третьем этапе сезона Дэн переломил ситуацию, здорово выступил в Монако, неплохо смотрелся в Канаде и Великобритании и стал если не лидером, то главной звездой команды. Правда, внезапно начались странные ошибки: таран Квята в Баку, бодания с Пересом в квалификации в Венгрии. В целом Риккардо проводит неплохой сезон, но мы знаем, что он способен на большее.

11. Серхио Перес (83; 6,9)

Нынешний «Рейсинг Пойнт» — чуть более скромная машина, чем прошлогодняя «Форс Индия». Однако, лишившись раздражителя в лице Эстебана Окона, Чеко несколько расслабился. Серхио по-прежнему классный пилот, достаточно вспомнить первые гонки и шестое место в Баку, но порой его выступления не слишком выразительны. Впрочем, если бы не вылет в Германии, Чеко был бы в другой части нашего рейтинга — продолжение следует!