Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии

Заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга.
Об этом сообщает Allsport — news.
Отмечается, что на трассе произошла авария с участием трёх болидов, за рулём которых находились пилота Антуан Юбер, Хуан Мануэль Корреа и Марино Сато.
Автомобили спортсменов получили серьёзные повреждения в ходе столкновения и лишь один из Сато сам смог покинуть место аварии. Состояние здоровья Юбера и Корреи остаётся неизвестным.
Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Локомотива» Эмир Спахич находится в тяжёлом состоянии после аварии.